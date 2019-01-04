«Манчестер Сити» нанёс «Ливерпулю» первое поражение в этом сезоне АПЛ - ВИДЕО

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Ливерпуль". Встреча проходила на стадионе "Этихад" и завершилась победой хозяев со счётом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Хозяева вышли вперёд в счёте на 40-й минуте благодаря точному удару аргентинского нападающего Серхио Агуэро. Мерсисайдцы сравняли счёт на 64-й минуте, когда отличился бразильский форвард Роберто Фирмино. На 72-й минуте "Ман Сити" удалось забить второй мяч. Гол записал на свой счёт немецкий полузащитник Лерой Зане.

Таким образом, "Ливерпуль" впервые проиграл в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи).

"Ливерпуль" (54 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Манчестер Сити" (50) - на второй строчке.

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