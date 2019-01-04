"Вильярреал" – "Реал Мадрид": справедливая ничья, негалактический "Реал" - ВИДЕО

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 17-го тура чемпионата Испании, в котором "Вильярреал" и мадридский "Реал" сыграли вничью со счетом 2:2, передает Day.Az со ссылкой на soccernews.ru.

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