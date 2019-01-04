Вратарь сборной Исландии хочет покинуть "Карабах"

"В "Карабахе" по определенным причинам все получилось не так, как я надеялся".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом изданию Fotbolti сказал вратарь "Карабаха" Ханнес Халльдоурссон, комментируя первую игру сезона.

Участвовавший в Чемпионате мира 2018 года в составе сборной Исландии, а потом перешедший в состав агдамского представителя из датского клуба "Рандерс" 34-летний вратарь сказал, что травма создала для него проблемы: "Там было много всего, я пережил и прекрасные моменты. Я не хочу называть причин, в первый месяц прибытия я был травмирован. При заключении контракта главный тренер сказал мне, что у него будет два вратаря. Однако из-за моей травмы в команду пришел еще один вратарь Вагнер да Сильва. Нас три вратаря и это действительно не нужно. Заранее неизвестно, кто будет играть".

Халльдоурсон признал слабую игру в матче V тура Лиги Европы в Баку, где "Карабах" проиграл"Спортингу" со счетом 1:6 и сказал, что после той игры на поле больше не выходил. Вместе с тем он подчеркнул, что начал сезон более энергично и вышел в стартовом составе на несколько игр.

Опытный голкипер рассказал, что задумывается о будущей карьере: "Сейчас я на перепутье. Смотрю на ситуацию и думаю о будущем".

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