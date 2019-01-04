Главный тренер "Бенфики" отправлен в отставку

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила об отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.



Как передает Day.Az со ссылкой на championat.com, португальский специалист был уволен со своей должности в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне. Витория возглавлял "Бенфику" с 2015 года. Под его руководством "орлы" завоевали титул чемпиона Португалии в сезоне-2015/16, а также стали обладателями Суперкубка страны летом 2016 года.



После 15 туров нынешнего сезона "Бенфика" занимает четвёртое место в турнирной таблице португальской Примейры, имея в активе 32 очка. Выше "орлов" располагаются "Брага" (33), "Спортинг" (34) и "Порту" (39). В последнем матче под руководством Витории "Бенфика" проиграла "Портимоненсе" на выезде со счётом 0:2, прервав серию из пяти побед.

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