Месси забил красивый гол во время тренировки «Барселоны» - ВИДЕО

"Барселона" ведёт подготовку к гостевому матчу 18-го тура чемпионата Испании с "Хетафе", который состоится 6 января, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

3 января сине-гранатовые провели открытую для болельщиков тренировку. Во время занятия зрители стали свидетелями красивого гола аргентинского нападающего команды Лионеля Месси, который отправил мяч в ворота ударом в касание после передачи от голкипера. Видео данного эпизода было опубликовано в "твиттере" "Барселоны".

На счету Месси 15 голов и 10 результативных передач в 15 матчах за "Барселону" в этом сезоне чемпионата Испании. Каталонская команда после 17 туров располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая на три очка "Атлетико", который находится на второй строчке.

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