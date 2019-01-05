Месси забил красивый гол во время тренировки «Барселоны» - ВИДЕО
"Барселона" ведёт подготовку к гостевому матчу 18-го тура чемпионата Испании с "Хетафе", который состоится 6 января, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
3 января сине-гранатовые провели открытую для болельщиков тренировку. Во время занятия зрители стали свидетелями красивого гола аргентинского нападающего команды Лионеля Месси, который отправил мяч в ворота ударом в касание после передачи от голкипера. Видео данного эпизода было опубликовано в "твиттере" "Барселоны".
На счету Месси 15 голов и 10 результативных передач в 15 матчах за "Барселону" в этом сезоне чемпионата Испании. Каталонская команда после 17 туров располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая на три очка "Атлетико", который находится на второй строчке.
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