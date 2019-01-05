Суарес может перейти в «Арсенал»

Руководство лондонского "Арсенала" заинтересовано в приобретении полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Sky Sport Italia, испанцу не хватает игрового времени и он может переехать на туманный Альбион уже в зимнее трансферное окно. Суарес уже работал с главным тренером "канониров" Унаем Эмери, когда выступал за испанскую "Севилью".

В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле в двух матчах испанской Примеры, не отметившись результативными действиями.

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