Суарес может перейти в «Арсенал»
5 января 2019 12:30 144
Руководство лондонского "Арсенала" заинтересовано в приобретении полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Sky Sport Italia, испанцу не хватает игрового времени и он может переехать на туманный Альбион уже в зимнее трансферное окно. Суарес уже работал с главным тренером "канониров" Унаем Эмери, когда выступал за испанскую "Севилью".
В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле в двух матчах испанской Примеры, не отметившись результативными действиями.
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