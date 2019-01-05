Леброн Джеймс пропустит еще неделю из-за травмы

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс пропустит еще как минимум неделю из-за травмы паха, полученной во время рождественской игры против "Голден Стэйт". Об этом сообщает пресс-служба "Лейкерс", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Баскетболист почувствовал дискомфорт в области паха в середине третьей четверти встречи с "Голден Стэйт", проходившей 26 декабря, и отправился в раздевалку. Незадолго до этого игрок поскользнулся возле кольца соперника во время ведения мяча. После медицинского обследования серьезного повреждения обнаружено не было, однако Джеймс с тех пор не принимал участия в матчах.

Состояние 34-летнего баскетболиста будет повторно оценено через неделю.

Джеймс является одним из лучших баскетболистов современности. Он был выбран "Кливлендом" на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе "Кавальерс" игрок провел семь сезонов, после чего перешел в "Майами", с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. В 2014 году Джеймс вернулся в "Кливленд" и привел клуб к первому в истории чемпионству - в 2016 году "Кавальерс" в финале победили "Голден Стэйт".

Форвард стал игроком "Лос-Анджелеса" 10 июля 2018 года, подписав четырехлетний контракт на сумму $154 млн. В текущем сезоне он провел 34 встречи, набирая в среднем 27,3 очка, 8,3 подбора и 7,1 передачи за 34 минуты 39 секунд на площадке.

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