Диего Годин станет игроком "Интера"

Капитан "Атлетико" и сборной Уругвая Диего Годин продолжит карьеру в миланском "Интере". 32-летний защитник уже согласовал детали контракта с итальянским клубом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Контракт Година с "Атлетико" заканчивается будущим летом. Уругваец доиграет в Мадриде до его завершения, после чего присоединится к "Интеру". Контракт Диего с миланцами рассчитан на два года.

Диего Годин выступает в Испании с 2007 года. Сначала он провел три сезона в "Вильярреале", а с 2010 года Годин выступает в "Атлетико". В составе мадридцев он выигрывал чемпионат и Кубок Испании, дважды выигрывал Лигу Европы и трижды выходил в финал Лиги чемпионов.

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