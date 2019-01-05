Диего Годин станет игроком "Интера"
5 января 2019 14:19 93
Капитан "Атлетико" и сборной Уругвая Диего Годин продолжит карьеру в миланском "Интере". 32-летний защитник уже согласовал детали контракта с итальянским клубом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Контракт Година с "Атлетико" заканчивается будущим летом. Уругваец доиграет в Мадриде до его завершения, после чего присоединится к "Интеру". Контракт Диего с миланцами рассчитан на два года.
Диего Годин выступает в Испании с 2007 года. Сначала он провел три сезона в "Вильярреале", а с 2010 года Годин выступает в "Атлетико". В составе мадридцев он выигрывал чемпионат и Кубок Испании, дважды выигрывал Лигу Европы и трижды выходил в финал Лиги чемпионов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:30 242
Суарес может перейти в «Арсенал»
10:25 5
Азербайджанец избран в Бюро AIBA
4 января 15:45 248
Главный тренер "Бенфики" отправлен в отставку
4 января 11:53 826
Вратарь сборной Исландии хочет покинуть "Карабах"
-
4 Янв. 15:21 6 441
-
4 Янв. 15:39 4 675
-
4 Янв. 16:41 4 096
-
4 Янв. 22:03 3 824
-
4 Янв. 22:03 3 707