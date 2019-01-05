Моуринью отказался возглавить португальский клуб

Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" отказался возглавить португальскую "Бенфику". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

По информации испанского издания As, португальский специалист отклонил предложение возглавить клуб, так как возвращение в родную страну не входит в его планы на ближайшее будущее.

Моуринью возглавил "МЮ" летом 2016 года и за время работы в клубе выиграл с ним три трофея. Ранее "особенный" работал в мадридском "Реале", лондонском "Челси", миланском "Интере" и португальском "Порту".

В нынешнем сезоне "Бенфика" занимает четвертое место в таблице чемпионата Португалии, набрав в 15 матчах 32 очка.