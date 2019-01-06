Игрок "Баварии" нагрубил болельщикам, упрекнувшим его за "золотой стейк"

Футболист "Баварии" и бывший игрок сборной Франции Франк Рибери грубо ответил болельщикам, упрекнувшим его в расточительности. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Рибери опубликовал в Instagram кадры из ресторана известного шеф-повара Нусрета Гекче в Дубае. 35-летний француз заказал "Золотой стейк" стоимостью 1200 евро, за что получил множество упреков от болельщиков в комментариях.

В ответ футболист опубликовал в Twitter обращение, в котором назвал критиков "завистниками", появившимися на свет "из-за порванного презерватива", а также оскорбил их родственников.

Я ничего вам не должен. Я добился всего в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня.

Франк Рибери неоднократно попадал в скандалы. Так, в 2010 году его и трех других футболистов обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней девушкой. Игрок согласился с обвинениями, но заявил, что не знал о ее возрасте. В 2014 году следователи закрыли дело.

Победитель Лиги чемпионов сезона 2012/13 в составе "Баварии" и лучший футболист года в Европе по версии УЕФА (2013) сыграл за сборную 81 матч, забив 16 голов. В 2014 году Рибери пропустил чемпионат мира в Бразилии из-за травмы и завершил выступления за "трехцветных" по личным причинам.