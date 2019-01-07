Уэйна Руни арестовали в Вашингтоне
Бывший футболист сборной Англии по футболу Уэйн Руни в декабре был арестован в аэропорту Вашингтона за нецензурную брань в состоянии алкогольного опьянения. Как передаёт ТАСС,об этом в воскресенье сообщило британское издание The Guardian.
По информации газеты, инцидент произошел 16 декабря, 33-летний футболист был взят под стражу, а затем освобожден под подписку о невыезде, оплатив при этом штраф в размере $116.
Руни играет за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед". Он также известен по выступлениям за английские "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". В составе манкунианцев Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и становился победителем клубного чемпионата мира. Руни является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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