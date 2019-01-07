Мадридский "Реал" впервые с 2004 года проиграл "Реалу Сосьедад" - ВИДЕО

В 18 туре Ла Лиги на Сантьяго Бернабеу мадридский Реал уступил 0:2 Реал Сосьедаду. Данное поражение стало первым для Сантьяго Солари на посту главного тренера Реала в чемпионате Испании на родном стадионе, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

Для Реал Сосьедада эта победа стала знаковой в том плане, что это первая за 14 лет "виктория" клуба из Сан-Себастьяна на Сантьяго Бернабеу. В последний раз мадридский клуб уступал своим "тезкам" дома 23 мая 2004 года, тогда Реал Сосьедад праздновал разгромную победу 1:4.

В текущем сезоне мадридский Реал показывает крайне неудовлетворительные результаты в чемпионате, занимая 5 строчку Ла Лиги. Мадридцы с 30 очками отстают от лидеров чемпионата Барселоны на 7 пунктов, которые помимо этого имеют матч в запасе.

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