Макгрегор попросил организовать ему выставочный бой с японским бойцом
7 января 2019 17:40 94
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор заявил о намерении провести выставочный поединок с японским бойцом смешанного стиля (ММА) и кикбоксинга Тенсином Нацукавой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ирландец написал об этом в твиттере.
"Я хочу поехать в Токио, чтобы провести выставочный бой против Тенсина Нацукавы до лета. Пожалуйста, договоритесь об этом. С уважением, двукратный чемпион", - написал Макгрегор.
31 декабря прошел бой японца с боксером Флойдом Мейвезером, который завершился проигрышем Нацукавы уже в первом раунде после трех нокдаунов.
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