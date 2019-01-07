Макгрегор попросил организовать ему выставочный бой с японским бойцом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор заявил о намерении провести выставочный поединок с японским бойцом смешанного стиля (ММА) и кикбоксинга Тенсином Нацукавой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ирландец написал об этом в твиттере.

"Я хочу поехать в Токио, чтобы провести выставочный бой против Тенсина Нацукавы до лета. Пожалуйста, договоритесь об этом. С уважением, двукратный чемпион", - написал Макгрегор.

31 декабря прошел бой японца с боксером Флойдом Мейвезером, который завершился проигрышем Нацукавы уже в первом раунде после трех нокдаунов.

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