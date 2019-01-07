Иньесту назвали расистом из-за фотографии с раскрашенными людьми - ФОТО

Полузащитник японского "Виссел Кобе" Андреас Иньеста столкнулся с массовой критикой из-за фотографии, которую он выложил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На снимке игрок изображен с членами семьи и друзьями, отмечавшими День Трех Царей. Считается, что один из царей был темнокожим, поэтому во время празднований его роль исполняют белые люди, обмазанные черной краской. В компании Иньесты оказалось двое в таких нарядах.

Комментаторы сочли снимок расистским и яростно раскритиковали Иньесту за его публикацию. В частности, пользователь Nick Bright отказался верить, что в 2019 году знаменитости выкладывают фотографии с людьми, которые разрисовали себе лицо черной краской. Также футболисту припомнили, что он долгое время делил раздевалку с темнокожими игроками.

Иньеста присоединился к "Виссел Кобе" в мае 2018-го, а дебютировал за команду в июле. До этого он выступал за испанскую "Барселону".

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