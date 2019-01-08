"Арсенал" хочет избавиться от не оправдавшего надежд Мхитаряна

8 января 2019 11:53

Полузащитник сборной Армении и лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть стан канониров. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Место Мхитаряна пророчат полузащитнику клуба "Барселона", выступающему за национальную сборную Испании - Денису Суаресу, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Согласно публикации, "Арсенал" хочет купить испанца, что может стать причиной продажи Мхитаряна.

"Прибытие Дениса Суареса приведет к тому, что Генрих Мхитарян покинет Арсенал", - пишет издание.

По данным The Sun, полузащитник "Барселоны" может присоединиться к "канонирам" уже в этом месяце.

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