"Арсенал" хочет избавиться от не оправдавшего надежд Мхитаряна

Полузащитник сборной Армении и лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть стан канониров. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Место Мхитаряна пророчат полузащитнику клуба "Барселона", выступающему за национальную сборную Испании - Денису Суаресу, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Согласно публикации, "Арсенал" хочет купить испанца, что может стать причиной продажи Мхитаряна.

"Прибытие Дениса Суареса приведет к тому, что Генрих Мхитарян покинет Арсенал", - пишет издание.

По данным The Sun, полузащитник "Барселоны" может присоединиться к "канонирам" уже в этом месяце.