"Арсенал" хочет избавиться от не оправдавшего надежд Мхитаряна
8 января 2019 11:53 147
Полузащитник сборной Армении и лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть стан канониров. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Место Мхитаряна пророчат полузащитнику клуба "Барселона", выступающему за национальную сборную Испании - Денису Суаресу, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Согласно публикации, "Арсенал" хочет купить испанца, что может стать причиной продажи Мхитаряна.
"Прибытие Дениса Суареса приведет к тому, что Генрих Мхитарян покинет Арсенал", - пишет издание.
По данным The Sun, полузащитник "Барселоны" может присоединиться к "канонирам" уже в этом месяце.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
7 января 20:53 446
«Ювентус» нацелился на бывшего партнера Роналду по «Реалу»
7 января 19:40 405
Иньесту назвали расистом из-за фотографии с раскрашенными людьми - ФОТО
7 января 18:26 8
"Карабах" выкупил игрока "Габалы"
7 января 18:00 454
Опубликован рейтинг самых дорогостоящих футболистов европейских лиг
7 января 17:40 323
Макгрегор попросил организовать ему выставочный бой с японским бойцом
-
7 Янв. 18:05 8 734
-
7 Янв. 14:46 5 393
-
7 Янв. 19:00 4 961
-
7 Янв. 18:23 4 342
-
7 Янв. 18:54 3 998