«Челси» в ближайшее время заключит контракт с хавбеком «Зенита»
8 января 2019 16:21 128
Полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес и хавбек итальянского "Кальяри" Николо Барелла близки к переходу в лондонский "Челси", сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Sky Sports, в ближайшее время "синие" заключат контракты по трансферам футболистов.
В сезоне-2018/19 игрок сине-бело-голубых сыграл в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.
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