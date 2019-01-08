«Челси» в ближайшее время заключит контракт с хавбеком «Зенита»

Полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес и хавбек итальянского "Кальяри" Николо Барелла близки к переходу в лондонский "Челси", сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Sky Sports, в ближайшее время "синие" заключат контракты по трансферам футболистов.

В сезоне-2018/19 игрок сине-бело-голубых сыграл в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

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