Экс-защитник «Реала» Пепе вернулся в «Порту»

8 января 2019 19:42

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Португалии Пепе вернулся в "Порту", сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

35-летний футболист заключил соглашение клубом до 2021 года на правах свободного агента.

Напомним, что зимой спортсмен досрочно разорвал контракт с турецким "Бешикташем".

Защищал цвета "Порту" Пепе с 2004 по 2007 год.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az