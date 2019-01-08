Экс-защитник «Реала» Пепе вернулся в «Порту»
8 января 2019 19:42 91
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Португалии Пепе вернулся в "Порту", сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
35-летний футболист заключил соглашение клубом до 2021 года на правах свободного агента.
Напомним, что зимой спортсмен досрочно разорвал контракт с турецким "Бешикташем".
Защищал цвета "Порту" Пепе с 2004 по 2007 год.
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