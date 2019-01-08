Арсен Венгер может возглавить сборную Катара

8 января 2019 20:36

Известный французский специалист и бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить сборную Катара по футболу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на France Football, 69-летний француз является основным кандидатом на пост. При этом отмечается, что руководство национальной федерации футбола Катара планирует назначить Венгера тренером команды для ее подготовки к домашнему чемпионату мира, который пройдет в 2022 году.

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