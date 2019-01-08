Моуринью выдвинул условия «Реалу»

8 января 2019 20:49

Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью встретился с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

По словам журналиста Mundo Deportivo Франческа Агилара, португальский специалист выдвинул два условия на случай, если "сливочные" захотят видеть его наставником команды.

Тренер сказал, что готовь возглавить клуб, однако он должен приобрести новых центрального полузащитника и нападающего, которые отличаются частыми голами.

Напомним, что "красные дьяволы" уволили Моуринью 18 декабря.

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