Моуринью пообщался с президентом «Реала» и сразу потребовал новых футболистов

9 января 2019 00:17

Португальский тренер Жозе Моуринью пообщался с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом о возвращении в клуб и выдвинул ему два условия. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Франческ Агилар в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Моуринью сказал, что готов возглавить команду, однако сразу же потребовал купить центрального полузащитника и нападающего, способного забивать голы.

В декабре сообщалось, что "Реал" намерен подписать контракт с Моуринью после 1 июля, чтобы не платить его бывшему клубу "Манчестер Юнайтед" неустойку в пять миллионов евро. Помимо этого, "сливочные" пообещали португальцу, что в его полномочиях будут продажа и покупка игроков.

Английский клуб уволил португальского тренера 18 декабря. Он работал с "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. С 2010 по 2013-й Моуринью работал с "Реалом".

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