Избитый Мэйуэзером японец ответил Макгрегору

Японский кикбоксер Тенсин Нацукава в Twitter ответил ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору, который ранее пожелал провести с ним поединок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, спортсмен поблагодарил Макгрегора за то, что тот знает его имя. "Я горд тем, что ты просто захотел драться со мной", - написал Нацукава. Он также добавил, что поединок возможно провести в категории до 58 килограммов и по правилам кикбоксинга.

7 января Макгрегор заявил, что хочет боя с Нацукавой. Он отметил, что хочет выйти против него до лета 2019 года.

31 декабря японец проиграл нокаутом американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру. Бой проходил по правилам бокса и был выставочным, поэтому не вошел в статистику спортсменов. За победу в первом раунде Мэйуэзер получил девять миллионов долларов. Позднее организаторов боя - промоушен RIZIN - обвинили в постановке поединка.

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