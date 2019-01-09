«Валенсия» уступила аутсайдеру сегунды в Кубке Испании - ВИДЕО

8 января в первом матче 1/8 финала Кубка Испании встречались хихонский "Спортинг" и "Валенсия". Встреча завершилась поражением "летучих мышей" со счетом 1:2, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

В первом тайме команды обменялись голами: на точный удар Хавьера Ноблехаса ответил Даниэль Парехо.

Российский полузащитник Денис Черышев заменил нападающего Кевина Гамейро на 80-й минуте, сразу после того, как Ник Блэкман второй раз вывел хозяев вперед.

Ответный матч состоится 15 января в Валенсии.

Кубок Испании-2018/19. 1/8 финала

"Спортинг" (Хихон) - "Валенсия" (Валенсия) - 2:1 (1:1)

Голы: Ноблехас, 34. Блэкман, 80. - Парехо, 45.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

