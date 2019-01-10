"Реал Мадрид" разгромил "Леганес" в первой игре 1/8 Кубка Испании - ВИДЕО

В Мадриде "Реал" принимал "Леганес" - это был первый матч 1/8 финала Королевского кубка. Первый тайм прошел под диктовку хозяев поля, однако выпады "пепинерос" были очень остры. Тем не менее, под занавес первой половины встречи счет открыли "сливочные". Одриосола ворвался в штрафную и упал после толчка в спину от Гумбау. Пенальти четко реализовал Серхио Рамос, разведя голкипера и мяч по углам - 1:0. Это был 100-й гол капитана "Реала". 80 он забил за "Королевский клуб", 3 за "Севилью" и 17 - за сборную Испании.

Во втором тайме преимущество столичной команды выглядело еще более внушительным. И в середине 45-минутки воплотилось в очередной гол. Слишком слабый пас защитника на вратаря перехватил Бензема, он запустил в штрафную Винисиуса, а бразилец не пожадничал и отдал передачу Лукасу Васкесу. Тому оставалось поразить пустые ворота - 2:0.

А вскоре счет стал крупным. Многоходовка "Реала" завершилась подачей Одриосолы справа и классным ударом Винисиуса с лёта под ближнюю штангу - 3:0. Таким образом, 18-летний форвард поучаствовал в 6-ти мячах своей команды в нынешнем розыгрыше Кубка страны (2 гола и 4 результативных передачи). Это лучший результат среди всех футболистов Ла Лиги!

3:0 - ответный матч, который состоится в ближайшую среду, похоже, превратился в формальность.

"Реал Мадрид" - "Леганес" - 3:0



Серхио Рамос (44, с пенальти), Лукас Васкес (69), Винисиус Жуниор (77).

"Реал Мадрид": Кейлор Навас, Альваро Одриосола, Серхио Регилон, Хосе Игнасио Начо, Серхио Рамос, Каземиро, Федерико Вальверде, Даниель Себальос, Лукас Васкес (Иско, 71), Карим Бензема (Кристо Гонсалес, 84), Винисиус Жуниор (Браим Диас, 78).

"Леганес": Иван Куэльяр, Хуанфран (Хосе Арнаис, 78), Димитриос Сиовас, Родриго Тарин, Унаи Бустинса, Херард Гумбау (Хонатан Сильва, 46), Рубен Перес, Ресио, Набиль Эль-Жар (Хавьер Эрасо, 63), Сабин, Мартин Брайтвайт.

Хосе Игнасио Начо (55), Федерико Вальверде (84) - Херард Гумбау (42), Рубен Перес (90+2).

Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания).

Арбитр Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

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