Болевой прием российского бойца признан лучшим в UFC - ВИДЕО
Болевой прием российского бойца смешанного стиля (ММА) Забита Магомедшарипова, проведенный в поединке против американца Брэндона Дэвиса, был признан лучшим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Поединок прошел в сентябре 2018 года. Магомедшарипов провел болевой прием на колено Дэвиса во втором раунде и выиграл бой. Встреча проходила в рамках турнира UFC 228 в Далласе (США).
Также сообщается, что лучшим бойцом организации за прошедший год стал Даниэль Кормье. Свои награды получили Яир Родригес ("Лучший нокаут") и Исраэль Адесанья ("Прорыв года"). Лучшим поединком года был признан бой между Энтони Петтисом и Тони Фергюсоном в рамках UFC 229.
На данный момент в активе 27-летнего Магомедшарипова 16 побед и одно поражение в ММА. В UFC на счету спортсмена четыре поединка, во всех из которых он побеждал. Ожидается, что свой следующий бой Магомедшарипов проведет 2 марта против американца Джереми Стивенса на турнире UFC 235 в Лас- Вегасе.
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