Игрок НБА попытался сделать пас и мощно запустил мяч в лицо сопернику - ВИДЕО
10 января 2019 12:00 95
Игрок "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо запустил мяч в лицо Джеймса Харденаиз "Хьюстон Рокетс" во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Адетокунбо попытался исполнить пас партнеру с разворота, но вместо этого мощно бросил мяч в голову соперника. Харден от такого удара упал на паркет, однако сумел подняться и продолжить игру.
Встреча завершилась победой "Милуоки" со счетом 116:109.
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