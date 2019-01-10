Игрок НБА попытался сделать пас и мощно запустил мяч в лицо сопернику - ВИДЕО

10 января 2019 12:00

Игрок "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо запустил мяч в лицо Джеймса Харденаиз "Хьюстон Рокетс" во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Адетокунбо попытался исполнить пас партнеру с разворота, но вместо этого мощно бросил мяч в голову соперника. Харден от такого удара упал на паркет, однако сумел подняться и продолжить игру.

Встреча завершилась победой "Милуоки" со счетом 116:109.

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Игрок НБА попытался сделать пас и мощно запустил мяч в лицо сопернику

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