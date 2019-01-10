«Челси» отказался от покупки двух футболистов ради игрока «Зенита»

Лондонский "Челси" откажется от покупки двух футболистов, выступающих в чемпионате Италии, и попытается осуществить трансфер аргентинского полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. Об этом сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Английский клуб считает завышенной цены на нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина (55 миллионов евро) и хавбека "Кальяри" Николо Бареллу (45-50 миллионов евро). Вместо этого лондонцы сконцентрируются на переговорах с "Зенитом". Сумма возможного трансфера не называется.

4 января сообщалось, что Паредес затосковал по Аргентине. Полузащитник признался, что если бы мог, незамедлительно вернулся бы в родной "Бока Хуниорс". Он является воспитанником клуба из Буэнос-Айреса и провел в нем первые годы профессиональной карьеры.

"Зенит" приобрел Паредеса у "Ромы" летом 2017 года за 23 миллиона евро. До перехода в "Зенит" Клаудио Маркизио аргентинец являлся самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги. По данным Sports.ru, он получает 5 миллионов евро в год.

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