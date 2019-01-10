Стало известно сколько "МЮ" заплатил Моуринью за расторжение контракта

Жозе Моуринью уладил все детали с "Манчестер Юнайтед" по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта. В последнем матче португальского специалиста на посту наставника "Красных дьяволов" команда на выезде уступила "Ливерпулю" со счетом - 1:3 в 17-м туре английской Премьер-лиги, после чего Моуринью был уволен. А "МЮ" назначил и.о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает Daily Mail, манкунианцы заплатили 55-летнему специалисту 15 млн фунтов за увольнение с поста главного тренера. Решив финансовые вопросы, португалец теперь имеет право возглавить другую команду.

Жозе Моуринью возглавил "МЮ" летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в "Порту", "Челси", "Интере" и "Реале".