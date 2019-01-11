«Барселона» проиграла в Кубке Испании - ВИДЕО
Футболисты "Барселоны" на выезде уступили "Леванте" в первом матче 1/8 Кубка Испании со счетом 1:2, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
В составе хозяев поля голами отметились Эрик Кабако и Борха Майораль. У гостей отличился Филиппе Коутиньо.
Добавим, что ответная встреча состоится на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне 17 января.
Кубок Испании
1/8 финала
Первый матч
"Леванте" - "Барселона" - 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Кабако (4), 2:0 - Майораль (18), 2:1 - Коутиньо (85, пен.).
"Леванте": Фернандес, Кабако, Родригес (Джейсон, 69), Постиго, Коке, Кампанья, Прцич, Рочина (Дукуре, 75), Саймон, Майораль, Боатенг (Моралес, 62).
"Барселона": Силлессен, Миранда (Серджи Роберто, 46), Брандарис (Лангле, 58), Мурильо, Нелсон Семеду, Коутиньо, Видаль, Дембеле, Аленья, Малком (Денис Суарес, 67), Бускетс.
Предупреждения: Мурильо (22), Аленья (39), Прцич (41), Брандарис (43), Кабако (49), Бускетс (74), Майораль (90).
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Стало известно сколько "МЮ" заплатил Моуринью за расторжение контракта
Кормье превзошел Нурмагомедова в споре за звание бойца года UFC
Макгрегор вознамерился вернуться в бокс
«Челси» отказался от покупки двух футболистов ради игрока «Зенита»
Шахматисты сборной Азербайджана сыграют в Гибралтаре
Болевой прием российского бойца признан лучшим в UFC - ВИДЕО
Умер создатель "Матрицы"
-
10 Янв. 10:54 9 002
-
10 Янв. 15:05 8 315
-
10 Янв. 22:07 7 036
-
10 Янв. 12:33 6 630
-
10 Янв. 19:28 6 091