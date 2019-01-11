Гол 14-летнего футболиста покорил пользователей сети - ВИДЕО

11 января 2019 12:58

Гол 14-летнего нападающего "Чертаново" Сергея Пиняева за сутки набрал более трех миллионов просмотров в Instagram-аккаунте 433, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В комментариях к видео пользователи соцсети хвалили юного футболиста. "Далеко пойдет парень, браво!" - написал один из них. "Аплодирую левой ноге этого пацана", - отреагировал другой.

Этот гол Пиняев забил в феврале 2018 года в матче против ровесников из московского ЦСКА. Футболист получил пас от партнера по команде, обыграл защитника и отличился сильным ударом. Команда обыграла армейцев со счетом 5:0. Пиняев оформил пента-трик (пять голов в одной встрече).

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Нажмите на видео для просмотра:
Гол 14-летнего российского футболиста покорил пользователей сети

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