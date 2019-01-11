Нурмагомедов: Пойду на войну с братьями - ФОТО

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил фотографию вместе со своими товарищами. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если один из нас идёт на войну - мы все идём на войну. Но это совсем другая история. Поступки всегда превыше слов", - написал боец в своем инстаграмме.

На фотографии помимо Нурмагомедова находятся Эседулла Эмирагаев, Ислам Махачев, Ислам Мамедов, Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар.

Отмечается, что после турнира UFC 229, на котором россиянин завоевал чемпионский пояс, состоялась массовая потасовка, в которой принимал участие сам Хабиб, а также его менеджер Ризван Магомедов, брат Абубакар и товарищи Эмирагаев и Тухугов.

В данный момент боец ожидает решение суда комиссии штата Невада по делу об инциденте.

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