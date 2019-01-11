Два футболиста "Барселоны" применили глупейшую синхронную симуляцию - ВИДЕО

"Барселона" в первом матче Кубка Испании уступила "Леванте" со счётом 1:2. Помимо невзрачной игры второго состава, каталонцы запомнились странным эпизодом, в котором сразу два игрока синхронно упали на газон. В конце первого тайма, когда "Барселона" уступала со счётом 2:0, вратарь Яспер Силлессен и полузащитник Серхио Бускетс одновременно изобразили страдания после якобы грубой игры со стороны защитника "Леванте" Чемы Родригеса, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Правда, как показывает повтор, единственное, что сделал Родригес, - это поднял руки, а его соперники рухнули на землю, будто от мощных толчков или ударов. Из-за этого на "Барселону" ополчилось футбольное сообщество, обвиняя Силессена и Бускетса в симуляции. Однако арбитр матча никаких санкций после этого эпизода не применил ни к одной из сторон.

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