У Роналду потребуют образец ДНК из-за подозрений в изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса расследует дело об изнасиловании американки Кэтрин Майорги и уже выпустила ордер на забор ДНК у португальского футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Информацию подтвердил адвокат 33-летнего нападающего. Он охарактеризовал запрос американской полиции как соблюдение стандартной процедуры в такого рода расследованиях. Юрист напомнил о позиции самого футболиста, утверждающего, что половая связь с Майоргой была по обоюдному согласию.

9 января британская модель Жасмин Леннард заявила о том, что у нее есть компромат на португальца. Бывшая девушка футболиста утверждала, что Роналду якобы угрожал ей расправой в случае возможной измены.

В сентябре 2018-го Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании. Речь идет об ее отношениях с футболистом во время его поездки в Лас-Вегас в 2009 году. Форвард отвергает обвинения.

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