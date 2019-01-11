Старейший футболист мира снова продлил контракт

Нападающий "Иокогамы" Кадзуеси Миура продлил контракт с футбольным клубом еще на год. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

51-летний нападающий продолжит выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Японии. Миура - самый возрастной игрок в профессиональном футболе. Японец проводит уже 33-й сезон в карьере.

"Я буду играть от всего сердца и надеюсь, что смогу продолжить расти как профессионал", - заявил Миура. В конце февраля ему исполнится 52 года.

В марте 2017 года Миура превзошел англичанина Стэнли Мэтьюза, вышедшего на поле в официальном матче в возрасте 50 лет и пяти дней. Японец сыграл за "Иокогаму" в возрасте 50 лет и семи дней. Рекорд Мэтьюза продержался более полувека.

Миура защищает цвета "Иокогамы" с 2005 года. Он принял участие в 261 матче клуба и забил 26 мячей. Японец начал карьеру в 1986-м. Первой командой Миуры был бразильский "Сантос". Он также известен по выступлениям за бразильский "Палмейрас", итальянский "Дженоа" и австралийский "Сидней". В составе национальной команды с 1990 по 2000 год он провел 89 матчей и забил 55 мячей. Также в активе футболиста шесть игр за сборную страны по футзалу.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook