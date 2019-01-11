Федор Емельяненко удостоен титула "Возвращение года"

Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко назван лучшим в номинации "Возвращение года" от престижного американского издания Combat Press, системно освещающего мир ММА, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В 2018 году Емельяненко-старший принял участие в двух боях американской лиги Bellator и в обоих одержал уверенные победы.

Подписав с Bellator контракт на три боя, Федор в первом поединке отправил Фрэнка Мира в нокаут уже на первой минуте встречи. В октябре Емельяненко нокаутировал еще одного известного бойца из США Чела Соннена в конце первого раунда. Напомним, что следующий бой "Последний Император" проведет против Райана Бэйдера 26 января.

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