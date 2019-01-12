Конор признался, что на самом деле сказал Хабибу после 3-го раунда - ВИДЕО
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор признался, что на самом деле сказал своему сопернику россиянину Хабибу Нурмагомедову после 3-го раунда в поединке на UFC 229, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В Instagram Макгрегора появилось видео, на котором ирландец поспорил с американским боксером Полом Малиньяджи. Конор написал, что попросил его "перестать ныть".
"То же самое я сказал Хабибу после окончания третьего раунда. Он постоянно плакался судье", - написал Конор. Он признался, что такое поведение сбило его с толку.
Ирландец добавил, что это он должен был в первом раунде предъявлять претензии судье.
"Хабиб держал меня четыре минуты за ноги при нулевой активности", - считает Конор.
Он также отметил, что большое число бойцов MMA он считает "нытиками".
Напомним, 6 октября в США состоялся самый ожидаемый бой года. Россиянин одержал победу над ирландцем и защитил свой чемпионский пояс в легком весе.
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