Конор признался, что на самом деле сказал Хабибу после 3-го раунда - ВИДЕО

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор признался, что на самом деле сказал своему сопернику россиянину Хабибу Нурмагомедову после 3-го раунда в поединке на UFC 229, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В Instagram Макгрегора появилось видео, на котором ирландец поспорил с американским боксером Полом Малиньяджи. Конор написал, что попросил его "перестать ныть".

"То же самое я сказал Хабибу после окончания третьего раунда. Он постоянно плакался судье", - написал Конор. Он признался, что такое поведение сбило его с толку.

Ирландец добавил, что это он должен был в первом раунде предъявлять претензии судье.

"Хабиб держал меня четыре минуты за ноги при нулевой активности", - считает Конор.

Он также отметил, что большое число бойцов MMA он считает "нытиками".

Напомним, 6 октября в США состоялся самый ожидаемый бой года. Россиянин одержал победу над ирландцем и защитил свой чемпионский пояс в легком весе.

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