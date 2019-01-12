Нурмагомедов - футболисту Гулиеву: Тебя назвали Хабибом, но на людей не прыгай
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал переход в "Спартак" футболиста, который очень на него похож.
Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, возвращение в "Спартак" футболиста Аяза Гулиева породило множество шуток из-за его внешнего сходства с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
"Хабиб Нурмагомедов официально перешел в Спартак! ХАБИБ, ТЫ ДОМА!", - писали пользователи Twitter.
В стороне не остались и спортивные издания. В одном из них сравнение увидел и сам прославленный чемпион, поспешивший прокомментировать ситуацию и дать футболисту ценный совет.
- Аяз, смотри не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что на людей не прыгай за сеткой, за стадионом, - сказал настоящий Хабиб.
Напомним, Гулиев имеет азербайджанское происхождение, но сделал выбор играть за сборные России. Он является воспитанником "Спартака". Последний год он отыграл за "Ростов". Красно-белые заплатили около одного миллиона евро за возвращение проданного летом полузащитника.
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