Гарри Кейн может перейти в «Реал» за рекордную сумму

Английский "Тоттенхэм" оценил своего нападающего Харри Кейна в €350 млн, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации As, именно такая сумма была названа, когда один из представителей "Реала" обратился в лондонский клуб с соответствующим вопросом. "Сливочные" хотят приобрести форварда сборной Англии уже в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за "шпор" 29 матчей во всех турнирах, забив 19 мячей. В списке бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ) Кейн делит первое место с нападающим "Арсенала" Пьер-Эмериком Обамеянгом. На счету у обоих по 14 голов.

На данный момент "Тоттенхэм" занимает в таблице чемпионата Англии третье место, имея в активе 48 очков. "Реал" в своем первенстве идет на пятом месте, набрав за 18 туров 30 очков.

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