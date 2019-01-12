Джулия Робертс выкупила на аукционе билеты на ЧМ по футболу за $100 тысяч

12 января 2019 17:00

Известная американская актриса Джулия Робертс купила на аукционе несколько билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает портал IloveQatar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, за каждый из них она заплатила по $100 тыс.

На билеты также претендовали актеры Майк Майерс, Джейми Фокс и Кигэн-Майкл Ки.

Подчеркивается, что актриса и ее дети очень любят футбол и поддерживают клуб Manchester United.

Чемпионат мира пройдет в 2022 году в Катаре.

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