Марадона госпитализирован в Аргентине

Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" аргентинец Диего Марадона госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса для плановой операции в связи с кровотечением в желудке. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что 58-летний Марадона проходил стандартное обследование в клинике "Оливос" в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в "Дорадос". Спустя три часа после госпитализации Марадона был выписан.

"Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного, - сказал Reuters источник. - Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые он обычно испытывает".

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), а 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост.