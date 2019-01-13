«Ювентус» установил новый рекорд в Кубке Италии - ВИДЕО
13 января 2019 09:30 196
Туринский "Ювентус" установил новый рекорд в Кубке Италии, сообщает "Советский спорт".
Матч 1/8 финала с "Болоньей" завершился победой "старой синьоры" со счетом 2:0. Выигрыш позволил клубу выйти в четвертьфинал турнира в 12-й раз, что и является рекордом Кубка Италии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, что туринская команда являлась обладателем Кубка Италии четыре раза кряду.
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