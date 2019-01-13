«ПСЖ» установил новый рекорд чемпионата Франции
13 января 2019 14:22 150
Французский "ПСЖ" стал первым клубом в Лиге 1, который набрал 50 очков после 18 туров, сообщает "Советский спорт".
Встреча команды с "Амьеном" завершилась со счетом 3:0 в пользу "горожан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, парижане с 50-ю очками стали первым клубом в чемпионате Франции, которым удалось набрать подобную сумму за 18 туров.
На данный момент "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице соревнования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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