Расисты оскорбили нападающего "Ювентуса" Кина

Матч Кубка Италии между "Болоньей" и "Ювентусом" был омрачен проявлениями расизма со стороны группы болельщиков хозяев. Фанаты оскорбляли нападающего туринцев Мойзе Кина, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

18-летний Мойзе Кин вышел в стартовом составе гостей, а на 49 минуте забил второй мяч в ворота "Болоньи", закрепивший победу "Юве" 2:0. На протяжении встречи в адрес темнокожего футболиста раздавались расистские выкрики.

Это не первый случай проявления расизма на итальянских стадионах. В декабре фанаты "Интера" оскорбляли защитника "Наполи" Калиду Кулибали.