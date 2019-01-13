Расисты оскорбили нападающего "Ювентуса" Кина
13 января 2019 12:07 193
Матч Кубка Италии между "Болоньей" и "Ювентусом" был омрачен проявлениями расизма со стороны группы болельщиков хозяев. Фанаты оскорбляли нападающего туринцев Мойзе Кина, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
18-летний Мойзе Кин вышел в стартовом составе гостей, а на 49 минуте забил второй мяч в ворота "Болоньи", закрепивший победу "Юве" 2:0. На протяжении встречи в адрес темнокожего футболиста раздавались расистские выкрики.
Это не первый случай проявления расизма на итальянских стадионах. В декабре фанаты "Интера" оскорбляли защитника "Наполи" Калиду Кулибали.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:06 227
Марадона госпитализирован в Аргентине
12 января 18:50 22
Азербайджанский шахматист выиграл турнир в Таллинне
12 января 17:00 464
Джулия Робертс выкупила на аукционе билеты на ЧМ по футболу за $100 тысяч
12 января 15:14 536