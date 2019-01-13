Вратарь "Гленторана" забил со своей половины поля - ВИДЕО

Голом вратаря со своей половины поля ознаменовался матч 25-го тура чемпионата Северной Ирландии между командами "Институт" и "Гленторан", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

37-летний голкипер "Гленторана" Эллиотт Моррис поразил ворота соперника уже на 10-й минуте матча ударом со штрафного со своей половины поля.

Для Морриса это был 723-й матч за "Гленторан", а гол стал первым в профессиональной карьере, сообщает BBC Sport NI.

Забив гол, Моррис начал бурно праздновать, побежав к болельщикам. Партнеры по команде набросились на него с поздравлениями.

Матч завершился победой "Гленторана" со счетом - 2:0. Команда поднялась на 8-е место из 12 возможных в турнирной таблице. Пострадавший от ног вратаря "Институт" располагается на 7-й позиции, опережая "Гленторан" на 5 очков.

"Гленторан" является 23-кратным чемпионом Северной Ирландии, 22-кратным обладателем Кубка и 7-кратным обладателем Кубка лиги.

По количеству всех основных титулов в Северной Ирландии (Чемпионат, Кубок и Кубок лиги) первое место занимает "Линфилд" (52, 43, 9).

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