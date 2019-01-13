Азербайджанский гроссмейстер одержал победу на Мемориале Пауля Кереса

13 января 2019 18:09

Азербайджанский гроссмейстер Гадир Гусейнов успешно выступил на проходившем в Таллинне Мемориале Пауля Кереса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на турнире, собравшем 88 шахматистов из 11 стран, Гадир Гусейнов с 7-ю победами и двумя ничьями в 9 проведенных партиях завершил блиц-турнир на первом месте. На соревнованиях по рапиду, проходивших в рамках мемориала, наш шахматист, набравший 6 очков по итогам 7 партий, занял третье место.

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