Нурмагомедов ответил назвавшему его трусом бойцу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил американцу Нэйту Диасу, назвавшему его трусом. Запись обращения спортсмена появилась в его Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ты прятался за спинами охранников и сбежал, трус. На записи все видно. В тот вечер мы вас просто размазали, козел", - написал Нурмагомедов.

Диас остался при своем мнении: "Смотри на вещи реально. Ты знаешь, что произошло. Живи с этим".

Ранее 14 января под постом Нурмагомедова, посвященным победе над ирландцем Конором Макгрегором, Диас назвал россиянина трусом. По словам американца, в 2015 году он безнаказанно ударил Нурмагомедова, а члены его команды ничего с этим не сделали.

Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. В октябре он защитил титул, победив Макгрегора болевым приемом. Диас занимает 10-е место в рейтинге легковесов. Он дважды встречался с Магрегором, выиграв и уступив по разу.

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