Аршавин поведал о «превосходстве» над Месси

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отшутился, отвечая на просьбу сравнить себя с аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщает "Матч ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Что есть у меня, чего нет у Месси? Что касается футбола, у Лионеля нет таких пробелов [в мастерстве], какие есть у меня", - ответил 37-летний Аршавин и засмеялся.

В ноябре 2018-го Аршавин завершил карьеру игрока. Он вернулся в "Зенит", где будет заниматься проектом "Сириус", целью которого является поиск и развитие перспективных футболистов. Последним клубом россиянина был казахстанский "Кайрат", где он выступал с 2016 года.

В бытность футболистом лондонского "Арсенала" Аршавин выходил на поле против Месси. В 2011 году гол российского нападающего помог англичанам переиграть испанский клуб со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Канониры" уступили в ответном поединке и выбыли из турнира. Тем не менее гол Аршавина в ворота "Барселоны" вошел в число лучших мячей, забитых в календарном 2011 году.

Также Аршавин известен по выступлениям за петербургский "Зенит", вместе с которым трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Форвард - бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

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