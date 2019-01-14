"Пари Сен-Жермен" покупает Гея

Полузащитник Идрисса Гей может перейти из "Эвертона" в "Пари Сен-Жермен" уже в январе. Переговоры сторон близки к успешному завершению, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Парижане хотят подписать 29-летнего сенегальца как можно скорее. Сам Идрисса также мечтает выступать в одной команде с Джанлуиджи Буффоном и Неймаром. Сумма трансфера пока неизвестна, однако "Эвертон" надеется выручить от продажи Гея не меньше 25 миллионов евро.

Идрисса Гей хорош знаком с чемпионатом Франции. Сенегалец отыграл семь сезонов в "Лилле", после чего уехал в Англию, где выступал за "Астон Виллу" и "Эвертон". В нынешнем сезоне Идрисса сыграл "Эвертон" в 19 встречах.

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