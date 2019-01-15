Убедительная победа «Манчестер Сити» - ВИДЕО
В матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Вулверхэмптон" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад - Сити оф Манчестер".
Счёт был открыт уже на 10-й минуте, отличился Габриэл Жезус, которому ассистировал Лерой Зане. В конце первого тайма всё тот же Жезус увеличил преимущество "горожан", реализовав 11-метровый. Во втором тайме счёт довёл до крупного Конор Коди, который отправил мяч в свои ворота, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
После матча "Манчестер Сити", набрав 53 очка, остался на втором месте в турнирной таблице английского национального чемпионата. Отставание команды от лидирующего "Ливерпуля" составляет четыре очка. "Вулверхэмптон" (29) занимает 11-е место.
В следующем туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Хаддерсфилдом". Матч состоится 20 января.
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