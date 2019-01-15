Названы самые дорогие футболисты мира
Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих футболистов планеты.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по оценке аналитиков проекта Football Benchmark, больше всех стоит бразильский полузащитник ПСЖ Неймар - его трансфер оценивается в 229,1 миллиона евро. Вторым в списке значится самый молодой участник первой десятки - 20-летний чемпион мира и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе - 215 миллионов евро. Замыкает тройку пятикратный обладатель "Золотого мяча", лучший бомбардир в истории "Барселоны" Лионель Месси - 203,3 миллиона евро.
Следом расположились египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах (168,3 миллиона), лучший бомбардир ЧМ-2018 англичанин Харри Кейн (151,1 миллиона) из "Тоттенхема", бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар (148,2 миллиона), его соотечественник из "Манчестер Сити" Кевин де Брейне (129,4 миллиона), французы Антуан Гризманн (125, 6 миллиона) и Поль Погба (119,3 миллиона) из "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" соответственно.
Замкнул десятку бразилец Филипе Коутиньо (118,2 миллиона), выступающий за "Барселону".
Действующий обладатель "Золотого мяча", 33-летний хорват Лука Модрич не попал в число 50 самых дорогих игроков.
Пятикратного обладателя этого трофея, португальца Криштиану Роналду аналитики оценили в 107,3 миллиона евро - это 12-е место.
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