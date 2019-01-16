«Челси» увеличил предложение по трансферу игрока «Зенита» до €40 млн

Лондонский "Челси" улучшил предложение по трансферу полузащитника петербургского "Зенита" Леандро Паредеса, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации Goal, английский клуб готов потратить на приобретение игрока сине-бело-голубых €40 млн. Отмечается, что руководство "Челси" рассматривает аргентинца в качестве замены испанцу Сеску Фабрегасу, который перешел в "Монако".

Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две передачи.

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